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20:46 (мск), источник: Vesti.kz

«Аят» разгромно проиграл после упущенной победы в Лиге чемпионов

Рудненский «Аят» неудачно провел второй матч на групповом этапе основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: sporting.pt

Казахстанская команда крупно уступила португальскому «Спортингу» — 1:7. У победителей отличились Диего Кавинато (4-я минута), Паулета (5-я, 7-я), Эрик (16-я), Угу Силва (20-я, 34-я) и Мигел Анжелу (38-я). В составе проигравших один мяч отыграл Азат Валиуллин (8-я).

Таким образом, «Аят» потерпел первое поражение в группе 2, матчи которой проходят в Хорватии. В стартовой игре рудненцы упустили победу над хозяевами площадки — «Ново Вриеме» (2:2).

Следующий матч «Аят» проведет с другим хорватским клубом «Пула» 29 октября.

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