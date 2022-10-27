«Аят» разгромно проиграл после упущенной победы в Лиге чемпионов
Рудненский «Аят» неудачно провел второй матч на групповом этапе основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Рудненский «Аят» неудачно провел второй матч на групповом этапе основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанская команда крупно уступила португальскому «Спортингу» — 1:7. У победителей отличились Диего Кавинато (4-я минута), Паулета (5-я, 7-я), Эрик (16-я), Угу Силва (20-я, 34-я) и Мигел Анжелу (38-я). В составе проигравших один мяч отыграл Азат Валиуллин (8-я).
Таким образом, «Аят» потерпел первое поражение в группе 2, матчи которой проходят в Хорватии. В стартовой игре рудненцы упустили победу над хозяевами площадки — «Ново Вриеме» (2:2).
Следующий матч «Аят» проведет с другим хорватским клубом «Пула» 29 октября.