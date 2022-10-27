«Аят» разгромно проиграл после упущенной победы в Лиге чемпионов

Казахстанская команда крупно уступила португальскому «Спортингу» — 1:7. У победителей отличились Диего Кавинато (4-я минута), Паулета (5-я, 7-я), Эрик (16-я), Угу Силва (20-я, 34-я) и Мигел Анжелу (38-я). В составе проигравших один мяч отыграл Азат Валиуллин (8-я).

Таким образом, «Аят» потерпел первое поражение в группе 2, матчи которой проходят в Хорватии. В стартовой игре рудненцы упустили победу над хозяевами площадки — «Ново Вриеме» (2:2).