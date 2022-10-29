Гомельский БЧ догнал «Витэн» в чемпионате Беларуси по мини-футболу
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ одержал четвертую победу в пяти матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу и догнал оршанский «Витэн», сообщает корреспондент БЕЛТА.
29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ одержал четвертую победу в пяти матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу и догнал оршанский «Витэн», сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня гомельчане переиграли на своей арене гродненский клуб «УВД-Динамо» со счетом 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил грузинский легионер БЧ Арчил Себискверадзе.
В Светлогорске местный ЦКК победил столичную команду «Охрана-Динамо» с результатом 6:2.
Завтра в столичном дерби сойдутся минские «Дорожник» и «Динамо-БНТУ».
Список лучших бомбардиров возглавляет Артур Кандратович (БЧ), забивший 7 мячей.