Текущие события
Футбол. Премьер-лига
19:00
Локомотив
ЦСКА
Футбол. Зарубежный
19:00
Лечче
Ювентус
Футбол. Первый дивизион
1-й тайм
Нефтехимик
Енисей
00
Футбол. Зарубежный
перерыв
ПСЖ
Труа
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кадис
Атлетико
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Брентфорд
Вулверхэмптон
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Кристал Пэлас
Саутгемптон
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Ньюкасл Юнайтед
Астон Вилла
40
Футбол. Первый дивизион
2-й тайм
КАМАЗ
Уфа
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Фулхэм
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:30
Айнтрахт Ф
Боруссия Д
Футбол. Зарубежный
19:30
Севилья
Райо Вальекано
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут
Тоттенхэм Хотспур
23
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Челси
41
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Акрон
33
Футбол. Первый дивизион
17:00
Кубань
Родина
01
Футбол. Зарубежный
16:30
Бавария
Майнц
62
Футбол. Зарубежный
16:30
РБ Лейпциг
Байер
20
Футбол. Зарубежный
16:30
Штутгарт
Аугсбург
21
Футбол. Зарубежный
16:30
Вольфсбург
Бохум
40
Футбол. Премьер-лига
16:30
Ахмат
Ростов
12
Футбол. Зарубежный
21:45
Ливерпуль
Лидс
Футбол. Зарубежный
21:45
Интер
Сампдория
Футбол. Зарубежный
16:00
Наполи
Сассуоло
40
Футбол. Первый дивизион
16:00
Волгарь
СКА-Хабаровск
13
Футбол. Зарубежный
22:00
Страсбур
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:00
Валенсия
Барселона
Футбол. Зарубежный
15:00
Альмерия
Сельта
31
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волга
Динамо Мх
00
Футбол. Зарубежный
14:30
Лестер
Манчестер Сити
01
Футбол. Премьер-лига
14:00
Динамо
Химки
61
Все события
Фоторепортажи
13Туктамышева и Коляда победили на мемориале Панина-Коломенкина
29ЦСКА сыграл вничью со «Спартаком»
18:18 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельский БЧ догнал «Витэн» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

29 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ одержал четвертую победу в пяти матчах чемпионата Беларуси по мини-футболу и догнал оршанский «Витэн», сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня гомельчане переиграли на своей арене гродненский клуб «УВД-Динамо» со счетом 3:1. Голевой дубль в этой встрече оформил грузинский легионер БЧ Арчил Себискверадзе.

В Светлогорске местный ЦКК победил столичную команду «Охрана-Динамо» с результатом 6:2.

Завтра в столичном дерби сойдутся минские «Дорожник» и «Динамо-БНТУ».

Список лучших бомбардиров возглавляет Артур Кандратович (БЧ), забивший 7 мячей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь