«Кайрат» выиграл первый матч в Лиге чемпионов и вышел в элитный раунд

Источник: АФК "Кайрат"

Алматинский клуб в третьем матче в Бельгии обыграл французский «Спортинг» — 3:2. У победителей голы забивали Даурен Турсагулов (2-я минута), Кайо (24-я) и Диего Фаверо (30-я). В составе проигравших отличились Болинья (32-я) и Финео (38-я).

Таким образом «Кайрат» набрал пять очков в группе 1 и обеспечил себе выход в элитный раунд, так как из квартета выходят по три команды.

В предыдущих играх алматинцы сыграли вничью с бельгийским «Халле-Гооиком» (2:2) и испанской «Пальмой» (2:2). «Спортинг», в свою очередь, проиграл «Пальме» (5:11) и «Халле-Гооик» (0:4).