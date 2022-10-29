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20:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» выиграл первый матч в Лиге чемпионов и вышел в элитный раунд

«Кайрат» отметился первой победой на групповом этапе основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: АФК "Кайрат"

Алматинский клуб в третьем матче в Бельгии обыграл французский «Спортинг» — 3:2. У победителей голы забивали Даурен Турсагулов (2-я минута), Кайо (24-я) и Диего Фаверо (30-я). В составе проигравших отличились Болинья (32-я) и Финео (38-я).

Таким образом «Кайрат» набрал пять очков в группе 1 и обеспечил себе выход в элитный раунд, так как из квартета выходят по три команды.

В предыдущих играх алматинцы сыграли вничью с бельгийским «Халле-Гооиком» (2:2) и испанской «Пальмой» (2:2). «Спортинг», в свою очередь, проиграл «Пальме» (5:11) и «Халле-Гооик» (0:4).

Жеребьевка элитного раунда пройдет 8 ноября, а матчи этой стадии состоятся 22—27 ноября.

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