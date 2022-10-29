«Кайрат» выиграл первый матч в Лиге чемпионов и вышел в элитный раунд
«Кайрат» отметился первой победой на групповом этапе основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
«Кайрат» отметился первой победой на групповом этапе основного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Алматинский клуб в третьем матче в Бельгии обыграл французский «Спортинг» — 3:2. У победителей голы забивали Даурен Турсагулов (2-я минута), Кайо (24-я) и Диего Фаверо (30-я). В составе проигравших отличились Болинья (32-я) и Финео (38-я).
Таким образом «Кайрат» набрал пять очков в группе 1 и обеспечил себе выход в элитный раунд, так как из квартета выходят по три команды.
В предыдущих играх алматинцы сыграли вничью с бельгийским «Халле-Гооиком» (2:2) и испанской «Пальмой» (2:2). «Спортинг», в свою очередь, проиграл «Пальме» (5:11) и «Халле-Гооик» (0:4).
Жеребьевка элитного раунда пройдет 8 ноября, а матчи этой стадии состоятся