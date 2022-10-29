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20:40 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский клуб вылетел из Лиги чемпионов

Рудненский «Аят» не смог отобраться в элитный раунд футзальной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: МФК "АЯТ"

В Хорватии, где проходит матчи группы 2, казахстанцы проиграли местной «Пуле» — 2:5. У победителей отличились Томас Байзель (13-я минута), Роберт Грбич (15-я), Дарко Миланович (18-я) и Даниэль Моравац (20-я, 26-я). У проигравших голы забили Азат Валиуллин (19-я) и Леандро (24-я).

Таким образом «Аят» с одним баллом в активе стал последним в своем квартете и остался без путевки в следующий этап турнира. В группе основного раунда рудненцы сыграли вничью с другим хорватским клубом «Ново Вриеме» (2:2) и проиграли лиссабонскому «Спортингу» (1:7).

Ранее в элитный раунд от Казахстана вышел «Кайрат». Жеребьевка этой стадии пройдет 8 ноября, а матчи состоятся 22—27 ноября.

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