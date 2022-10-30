Невероятный гол в мини-футболе! Игрок «Тюмени» забил пяткой с острого угла

В составе «Тюмени» хет-трик оформил Андрей Батырев. Причем один из мячей получился просто шедевральным: голкипер ввел мяч в игру рукой, бросив его на Батырева. Футболист поймал его на углу площадки и в одно касание, стоя спиной к воротам, пяткой пробил в верхний угол. Голкипер КПРФ не ожидал такой ловкости со стороны соперника и не успел среагировать.