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17:59 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Невероятный гол в мини-футболе! Игрок «Тюмени» забил пяткой с острого угла

«Тюмень» на своем поле упустила победу над КПРФ (3:3) во втором матче 3-го тура российской мини-футбольной суперлиги.

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Источник: Официальный сайт АМФР

В составе «Тюмени» хет-трик оформил Андрей Батырев. Причем один из мячей получился просто шедевральным: голкипер ввел мяч в игру рукой, бросив его на Батырева. Футболист поймал его на углу площадки и в одно касание, стоя спиной к воротам, пяткой пробил в верхний угол. Голкипер КПРФ не ожидал такой ловкости со стороны соперника и не успел среагировать.

«Тюмень» в шести проведенных матчах нынешнего чемпионата по-прежнему идет без побед, с 2 очками сибиряки занимают 9-е место в турнирной таблице. В активе КПРФ 11 очков, москвичи на второй строчке.

В субботу в очном матче этих команд победу одержали игроки КПРФ (2:4).

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