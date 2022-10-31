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19:16 (мск), источник: Vesti.kz

Определились потенциальные соперники «Кайрата» в Лиге чемпионов

Стали известны все участники элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщает KazFootball.kz.

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Источник: АФК "Кайрат"

Жеребьевка элитного раунда турнира пройдет 3 ноября. Матчи этой стадии состоятся в период с 22 по 27 ноября.

Потенциальные соперники АФК «Кайрат»:

— «Пальма» (Испания);
— «Андерлехт» (Бельгия);
— «Спортинг» (Португалия);
— «Ново Вриеме» (Хорватия);
— «Пула» (Хорватия);
— «Барса» (Испания);
— «Луксол Сент-Эндрюс» (Мальта);
— «Добовец» (Словения);
— «Бенфика» (Португалия);
— «Ураган» (Украина);
— «Юнайтед Галац» (Румыния);
— «Лозница-Град 2018» (Сербия);
— «Пяст» (Польша);
— «Эболи» (Италия);
— «Хрудим» (Чехия).

Алматинцы выступали в группе 1 основного раунда, где заняли третье место после испанской «Пальмы» и бельгийского «Халле-Гооик». Все клубы набрали по пять очков.

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