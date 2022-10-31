Определились потенциальные соперники «Кайрата» в Лиге чемпионов
Стали известны все участники элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщает KazFootball.kz.
Стали известны все участники элитного раунда Лиги чемпионов по футзалу, сообщает KazFootball.kz.
Жеребьевка элитного раунда турнира пройдет 3 ноября. Матчи этой стадии состоятся в период с 22 по 27 ноября.
Потенциальные соперники АФК «Кайрат»:
— «Пальма» (Испания);
— «Андерлехт» (Бельгия);
— «Спортинг» (Португалия);
— «Ново Вриеме» (Хорватия);
— «Пула» (Хорватия);
— «Барса» (Испания);
— «Луксол Сент-Эндрюс» (Мальта);
— «Добовец» (Словения);
— «Бенфика» (Португалия);
— «Ураган» (Украина);
— «Юнайтед Галац» (Румыния);
— «Лозница-Град 2018» (Сербия);
— «Пяст» (Польша);
— «Эболи» (Италия);
— «Хрудим» (Чехия).
Алматинцы выступали в группе 1 основного раунда, где заняли третье место после испанской «Пальмы» и бельгийского «Халле-Гооик». Все клубы набрали по пять очков.