Определились потенциальные соперники «Кайрата» в Лиге чемпионов

Жеребьевка элитного раунда турнира пройдет 3 ноября. Матчи этой стадии состоятся в период с 22 по 27 ноября.

Алматинцы выступали в группе 1 основного раунда, где заняли третье место после испанской «Пальмы» и бельгийского «Халле-Гооик». Все клубы набрали по пять очков.