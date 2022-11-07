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21:50 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Сборная России по мини-футболу проиграла Таджикистану в товарищеском матче

МОСКВА, 7 ноя — РИА Новости. Мужская сборная России по мини-футболу уступила команде Таджикистана в товарищеском матче.

Россия
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Источник: РИА "Новости"

Встреча прошла в Душанбе и завершилась победой хозяев со счетом 10:7. У россиян пента-трик оформил Янар Асадов, по мячу забили Сергей Денисов и Артем Ниязов. В составе хозяев покер на счету Файзали Сардорова, по дублю оформили Идрис Ёров, Бахтиёр Солиев и Дилшод Саломов.

Команды проведут еще одну игру 8 ноября.

Ранее Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) опубликовали совместное заявление, согласно которому российские сборные и клубы отстранены от участия во всех международных соревнованиях на неопределенный срок. В середине июля Спортивный арбитражный суд (CAS) отклонил апелляции на это решение.

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