Сборная России по мини-футболу проиграла Таджикистану в товарищеском матче

Встреча прошла в Душанбе и завершилась победой хозяев со счетом 10:7. У россиян пента-трик оформил Янар Асадов, по мячу забили Сергей Денисов и Артем Ниязов. В составе хозяев покер на счету Файзали Сардорова, по дублю оформили Идрис Ёров, Бахтиёр Солиев и Дилшод Саломов.