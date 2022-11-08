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21:23 (мск), источник: ТАСС

Сборная России обыграла команду Таджикистана в товарищеском матче по мини-футболу

Россияне взяли реванш за поражение в первой встрече в понедельник.

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Источник: РФС

ТАСС, 8 ноября. Сборная России по мини-футболу со счетом 6:2 победила команду Таджикистана в товарищеском матче. Встреча прошла во вторник в Душанбе.

В составе российской команды голы забили Артем Ниязов (8-я и 39-я минута), Андрей Заболонков (10), Андрей Понкратов (14, 22), Сергей Денисов (20). У команды Таджикистана отличились Идрис Ёров (4), Самандар Ризомов (32).

7 ноября команда России уступила сборной Таджикистана в первом товарищеском матче со счетом 7:10.

28 февраля Международная федерация футбола (ФИФА) отстранила сборные России от соревнований под эгидой организации до дальнейшего уведомления.

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