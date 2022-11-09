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19:13 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана разгромно обыграла Черногорию в отборе на ЧМ-2024

Сборная Казахстана по футзалу в отборе на ЧМ-2024 нанесла поражение команде Черногории, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: Vesti.kz. Алихан Сариев

Матч подопечных Рикардо Кака с аутсайдером группы 5 основного раунда квалификации состоялся в Алматы.

В первом тайме казахстанцы забили три безответных мяча в ворота соперника. На второй минуте счет открыл Дуглас Жуниор. Спустя полторы минуты Абдырасыл Абдулманапулы удвоил преимущество казахстанцев, а на 15-й минуте отличился Арнольд Кнауб.

В дебюте второго тайма, на 21-й минуте, отличился Альберт Акбаликов. А Биржан Оразов в течение минуты (25) оформил дубль и довел счет до крупного — 6:0. Окончательный результат на последней минуте установил Азат Валиуллин — 7:0.

Добавим, что в этой игре не смог принять участие вратарь и капитан сборной Казахстана Лео Игита, который восстанавливается после травмы. Он был вынужден наблюдать за матчем со стороны. Вместе с ним команду поддерживала его семья.

Отметим, что сборная Казахстана уверенно лидирует в группе, набрав девять очков, что является максимальным показателем. Команда Словении имеет три балла после двух матчей, а у Черногории пока нет набранных очков.

В заключительной встрече Казахстан сыграет на выезде против Словении.

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