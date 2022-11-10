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10:14 (мск), источник: Сиб.фм

В Бердске футболист дал пощёчину судье после свистка

В Бердске футболиста отстранили от игр после нападения на судью во время матча.

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В Новосибирской области футболист Андрей Гончаренко дал пощечину судье во время матча 1 ноября. После этого инцидента он был отстранен от игр. Об этом сообщается на сайте чемпионата Бердска по мини-футболу имени В. А. Блинова «Футбольный Бердск».

Неспортивная выходка произошла во время матча между командами «Линёво» и ЗапСибМеталл". Футболист сбил игрока другой команды. А после свистка судьи ударил последнего по лицу. Эпизод попал на видео.

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По итогам инцидента спортсмена отстранили от участия в дальнейших играх. Конфликт рассматривала Главная Судейская Коллегия.

«Принято решение отстранить Гончаренко Александра от участия во всех официальных физкультурных и спортивных мероприятий по футболу на территории города Бердска до особого решения ГСК», — сообщается на сайте.

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