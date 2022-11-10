В Бердске футболист дал пощёчину судье после свистка

В Новосибирской области футболист Андрей Гончаренко дал пощечину судье во время матча 1 ноября. После этого инцидента он был отстранен от игр. Об этом сообщается на сайте чемпионата Бердска по мини-футболу имени В. А. Блинова «Футбольный Бердск».

Неспортивная выходка произошла во время матча между командами «Линёво» и ЗапСибМеталл". Футболист сбил игрока другой команды. А после свистка судьи ударил последнего по лицу. Эпизод попал на видео.

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?oid=-44534432&id=456243386&hash=a8b94d378cd32276&hd=2&partner_ext=173" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

По итогам инцидента спортсмена отстранили от участия в дальнейших играх. Конфликт рассматривала Главная Судейская Коллегия.

«Принято решение отстранить Гончаренко Александра от участия во всех официальных физкультурных и спортивных мероприятий по футболу на территории города Бердска до особого решения ГСК», — сообщается на сайте.