ВРЗ переиграл «Борисов-900» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Сегодня в заключительном матче 7-го тура гомельчане уверенно переиграли на своей площадке «Борисов-900» с сухим счетом 7:0. ВРЗ набрал 11 очков и догнал действующих чемпионов страны спортсменов «Столицы», которые сыграли вничью с «Минском» — 3:3.