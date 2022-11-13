ВРЗ переиграл «Борисов-900» в чемпионате Беларуси по мини-футболу
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ догнал «Столицу» в чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ догнал «Столицу» в чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в заключительном матче 7-го тура гомельчане уверенно переиграли на своей площадке «Борисов-900» с сухим счетом 7:0. ВРЗ набрал 11 очков и догнал действующих чемпионов страны спортсменов «Столицы», которые сыграли вничью с «Минском» — 3:3.
В лидеры вышел оршанский «Витэн», победивший у себя дома минский «Дорожник» с результатом 5:2. Гродненский клуб «УВД-Динамо» обыграл на своей арене светлогорский ЦКК — 6:4.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Витэн» — 16 очков (6 матчей), БЧ (Гомель) — 15 (6), «Столица» — 11 (6), ВРЗ — 11 (6).
Список лучших бомбардиров возглавляет Артур Кандратович (БЧ), забивший 10 мячей.