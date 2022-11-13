Текущие события
Футбол. Зарубежный
22:45
Монако
Марсель
Футбол. Зарубежный
22:45
Ювентус
Лацио
Футбол. Зарубежный
20:00
Милан
Фиорентина
21
Футбол. Зарубежный
19:30
Фулхэм
Манчестер Юнайтед
12
Футбол. Зарубежный
19:30
Фрайбург
Унион Б
41
Футбол. Премьер-лига
19:30
Динамо
ЦСКА
21
Футбол. Зарубежный
19:05
Страсбур
Лорьян
11
Футбол. Зарубежный
17:30
Майнц
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Брайтон
Астон Вилла
12
Футбол. Зарубежный
17:00
Брест
Труа
21
Футбол. Зарубежный
17:00
Лилль
Анже
10
Футбол. Зарубежный
17:00
Монпелье
Реймс
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Нант
Аяччо
22
Футбол. Зарубежный
17:00
Рома
Торино
11
Футбол. Зарубежный
17:00
Монца
Салернитана
30
Футбол. Зарубежный
17:00
Верона
Специя
12
Футбол. Первый дивизион
17:00
Алания
Родина
13
Футбол. Премьер-лига
16:30
Химки
Сочи
02
Футбол. Первый дивизион
16:00
Арсенал
Краснодар-2
31
Футбол. Первый дивизион
16:00
Кубань
Нефтехимик
01
Футбол. Первый дивизион
16:00
Рубин
Енисей
00
Футбол. Первый дивизион
16:00
Шинник
Акрон
10
Футбол. Зарубежный
15:00
ПСЖ
Осер
50
Футбол. Первый дивизион
15:00
Волгарь
Балтика
12
Футбол. Зарубежный
14:30
Аталанта
Интер
23
Футбол. Премьер-лига
14:00
Оренбург
Краснодар
51
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск
КАМАЗ
31
Все события
Фоторепортажи
23Top Dog 17: кулачные бои с необычного ракурса
8Жерар Пике со слезами ушел из «Барсы» и закончил карьеру
18:20 (мск), источник: БЕЛТА

ВРЗ переиграл «Борисов-900» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ догнал «Столицу» в чемпионате Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

Сегодня в заключительном матче 7-го тура гомельчане уверенно переиграли на своей площадке «Борисов-900» с сухим счетом 7:0. ВРЗ набрал 11 очков и догнал действующих чемпионов страны спортсменов «Столицы», которые сыграли вничью с «Минском» — 3:3.

В лидеры вышел оршанский «Витэн», победивший у себя дома минский «Дорожник» с результатом 5:2. Гродненский клуб «УВД-Динамо» обыграл на своей арене светлогорский ЦКК — 6:4.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Витэн» — 16 очков (6 матчей), БЧ (Гомель) — 15 (6), «Столица» — 11 (6), ВРЗ — 11 (6).

Список лучших бомбардиров возглавляет Артур Кандратович (БЧ), забивший 10 мячей.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь