«Витэн» закрепился на первом месте в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Сегодня в стартовом поединке 8-го тура оршанская дружина обыграла в Гомеле еще одного фаворита турнира местный БЧ с результатом 4:2. После первой половины встречи счет был равным — 1:1, а в самом начале второго тайма гости в течение шести минут трижды поразили ворота хозяев и в итоге довели матч до победы. «Витэн» остается единственной командой, не потерпевшей еще ни одного поражения: в активе оршанцев шесть викторий и одна ничья.