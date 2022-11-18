«Витэн» закрепился на первом месте в чемпионате Беларуси по мини-футболу
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» закрепился на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
18 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» закрепился на первой позиции в турнирной таблице чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в стартовом поединке 8-го тура оршанская дружина обыграла в Гомеле еще одного фаворита турнира местный БЧ с результатом 4:2. После первой половины встречи счет был равным — 1:1, а в самом начале второго тайма гости в течение шести минут трижды поразили ворота хозяев и в итоге довели матч до победы. «Витэн» остается единственной командой, не потерпевшей еще ни одного поражения: в активе оршанцев шесть викторий и одна ничья.
Завтра состоятся еще три встречи. Действующие чемпионы страны спортсмены «Столицы» сыграют в гостях у «Борисова-900». В Минске «Охрана-Динамо» примет гродненский клуб «УВД-Динамо», а в Светлогорске местный ЦКК встретится со столичным «БНТУ-Динамо». В последнем матче этого тура минский «Дорожник» на своей площадке будет соперничать с гомельским ВРЗ.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: «Витэн» — 19 очков (7 матчей), БЧ (Гомель) — 15 (7), «Столица» — 11 (6), ВРЗ — 11 (6).
Список лучших бомбардиров возглавляет Артур Кандратович (БЧ), забивший 10 мячей.