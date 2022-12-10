Гомельский БЧ и «Минск» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по мини-футболу
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня проходят стартовые встречи 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня проходят стартовые встречи 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Гомеле местный клуб БЧ дважды выигрывал у гостей из «Минска» — 1:0 и 2:1, но не удержал победу, завершив поединок вничью — 2:2. Второй мяч в ворота минчан забил Артур Кандратович, который с 11 голами возглавил список лучших бомбардиров первенства.
Столичный «Дорожник» после четырех поражений подряд победил на выезде «Борисов-900» с сухим счетом 4:0.
Завтра лидер первенства оршанский «Витэн» сыграет у себя дома с гродненским «УВД-Динамо». В последнем поединке этого тура действуюшие чемпионы страны спортсмены «Столицы» 12 декабря в спорткомплексе «Уручье» встретятся со светлогорским ЦКК.