Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
22:00
Англия
Франция
Футбол. Чемпионат мира
18:00
Марокко
Португалия
10
Футбол. Чемпионат мира
6.12
Португалия
Швейцария
61
Футбол. Чемпионат мира
9.12
Хорватия
Бразилия
П 4:2
11
Футбол. Чемпионат мира
9.12
Нидерланды
Аргентина
П 3:4
22
Футбол. Чемпионат мира
13.12
Аргентина
Хорватия
Все события
Фоторепортажи
13Сборная Англии разгромила Сенегал
16Португальцы разгромили Швейцарию, забив 6 мячей
17:58 (мск), источник: БЕЛТА

Гомельский БЧ и «Минск» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по мини-футболу

10 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Беларуси по мини-футболу сегодня проходят стартовые встречи 11-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В Гомеле местный клуб БЧ дважды выигрывал у гостей из «Минска» — 1:0 и 2:1, но не удержал победу, завершив поединок вничью — 2:2. Второй мяч в ворота минчан забил Артур Кандратович, который с 11 голами возглавил список лучших бомбардиров первенства.

Столичный «Дорожник» после четырех поражений подряд победил на выезде «Борисов-900» с сухим счетом 4:0.

Завтра лидер первенства оршанский «Витэн» сыграет у себя дома с гродненским «УВД-Динамо». В последнем поединке этого тура действуюшие чемпионы страны спортсмены «Столицы» 12 декабря в спорткомплексе «Уручье» встретятся со светлогорским ЦКК.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь