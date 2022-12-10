Гомельский БЧ и «Минск» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по мини-футболу

В Гомеле местный клуб БЧ дважды выигрывал у гостей из «Минска» — 1:0 и 2:1, но не удержал победу, завершив поединок вничью — 2:2. Второй мяч в ворота минчан забил Артур Кандратович, который с 11 голами возглавил список лучших бомбардиров первенства.