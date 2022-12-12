«Столица» победила ЦКК на финише первого круга чемпионата Беларуси по мини-футболу
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» победно завершили первый круг чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» победно завершили первый круг чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В середине первого тайма встречи в спорткомплексе «Уручье» гости из светлогорского ЦКК вышли вперед, но потом минчане прочно завладели инициативой и добились волевой виктории с результатом 8:3.
Лидер первенства оршанский «Витэн» прошел первую половину регулярного сезона без поражений, победив в домашнем матче 10-го тура гродненский «УВД-Динамо» со счетом 3:1. Еще один фаворит гомельский ВРЗ также на своей площадке был сильнее минского клуба «Охрана-Динамо» — 2:0. Столичный «Дорожник» после четырех поражений подряд разгромил в гостях «Борисов-900» — 4:0. В Гомеле местный БЧ дважды выигрывал у гостей из «Минска» — 1:0 и 2:1, но не удержал победу, завершив поединок вничью — 2:2. Второй мяч в ворота минчан забил Артур Кандратович, который с 11 голами возглавил список лучших снайперов турнира.
Положение в лидирующей группе после 10 туров: «Витэн» — 28 очков, «Столица» — 23, ВРЗ — 23, БЧ — 16, «УВД-Динамо» — 16, «Минск» — 15.