«Столица» победила ЦКК на финише первого круга чемпионата Беларуси по мини-футболу

В середине первого тайма встречи в спорткомплексе «Уручье» гости из светлогорского ЦКК вышли вперед, но потом минчане прочно завладели инициативой и добились волевой виктории с результатом 8:3.

Лидер первенства оршанский «Витэн» прошел первую половину регулярного сезона без поражений, победив в домашнем матче 10-го тура гродненский «УВД-Динамо» со счетом 3:1. Еще один фаворит гомельский ВРЗ также на своей площадке был сильнее минского клуба «Охрана-Динамо» — 2:0. Столичный «Дорожник» после четырех поражений подряд разгромил в гостях «Борисов-900» — 4:0. В Гомеле местный БЧ дважды выигрывал у гостей из «Минска» — 1:0 и 2:1, но не удержал победу, завершив поединок вничью — 2:2. Второй мяч в ворота минчан забил Артур Кандратович, который с 11 голами возглавил список лучших снайперов турнира.