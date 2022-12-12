Текущие события
Футбол. Чемпионат мира
9.12
Хорватия
Бразилия
П 4:2
11
Футбол. Чемпионат мира
9.12
Нидерланды
Аргентина
П 3:4
22
Футбол. Чемпионат мира
10.12
Марокко
Португалия
10
Футбол. Чемпионат мира
10.12
Англия
Франция
12
Футбол. Чемпионат мира
13.12
Аргентина
Хорватия
Футбол. Чемпионат мира
14.12
Франция
Марокко
Все события
Фоторепортажи
13Сборная Англии разгромила Сенегал
15Сборная Хорватии обыграла Японию по пенальти
22:23 (мск), источник: БЕЛТА

«Столица» победила ЦКК на финише первого круга чемпионата Беларуси по мини-футболу

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» победно завершили первый круг чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх

В середине первого тайма встречи в спорткомплексе «Уручье» гости из светлогорского ЦКК вышли вперед, но потом минчане прочно завладели инициативой и добились волевой виктории с результатом 8:3.

Лидер первенства оршанский «Витэн» прошел первую половину регулярного сезона без поражений, победив в домашнем матче 10-го тура гродненский «УВД-Динамо» со счетом 3:1. Еще один фаворит гомельский ВРЗ также на своей площадке был сильнее минского клуба «Охрана-Динамо» — 2:0. Столичный «Дорожник» после четырех поражений подряд разгромил в гостях «Борисов-900» — 4:0. В Гомеле местный БЧ дважды выигрывал у гостей из «Минска» — 1:0 и 2:1, но не удержал победу, завершив поединок вничью — 2:2. Второй мяч в ворота минчан забил Артур Кандратович, который с 11 голами возглавил список лучших снайперов турнира.

Положение в лидирующей группе после 10 туров: «Витэн» — 28 очков, «Столица» — 23, ВРЗ — 23, БЧ — 16, «УВД-Динамо» — 16, «Минск» — 15.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Тоннель стал порталом в другой мир и удивил юзеров сети (Видео)
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь