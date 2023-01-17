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19:38 (мск), источник: Vesti.kz

Капитан «Кайрата» и сборной Казахстана эмоционально обратился к болельщикам

Голкипер «Кайрата» и сборной Казахстана по футзалу Лео Игита обратился к болельщикам, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он находится в Бразилии после операции.

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«Всем привет! Как дела у вас? Я скучаю по Казахстану, по вам, по футзалу. Операция прошла успешно, и я второй день нахожусь на физиолечении, в этом бандаже буду шесть недель. Скоро я прилечу в Казахстан, где-то 8—10 февраля. Где-то в конце марта-начале апреля могу уже выйти на поле. И с нетерпением жду этого момента. Спасибо за поддержку! Благодарю! Столько сообщений! Я не знал, что я так нравлюсь людям! Скоро Игита возвращается в Казахстан и самое главное здоровым! Всех обнимаю. Алга, Казахстан! Алга, “Кайрат”!» — сказал Игита.

36-летний вратарь выступает за алматинский клуб с 2011 года. В его составе становился обладателем Межконтинентального кубка (2014), Кубка УЕФА (2013, 2015), неоднократно выигрывал чемпионат и Кубок Казахстана.

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