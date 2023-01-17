Капитан «Кайрата» и сборной Казахстана эмоционально обратился к болельщикам
Голкипер «Кайрата» и сборной Казахстана по футзалу Лео Игита обратился к болельщикам, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он находится в Бразилии после операции.
Голкипер «Кайрата» и сборной Казахстана по футзалу Лео Игита обратился к болельщикам, сообщает корреспондент Vesti.kz. Он находится в Бразилии после операции.
«Всем привет! Как дела у вас? Я скучаю по Казахстану, по вам, по футзалу. Операция прошла успешно, и я второй день нахожусь на физиолечении, в этом бандаже буду шесть недель. Скоро я прилечу в Казахстан, где-то
36-летний вратарь выступает за алматинский клуб с 2011 года. В его составе становился обладателем Межконтинентального кубка (2014), Кубка УЕФА (2013, 2015), неоднократно выигрывал чемпионат и Кубок Казахстана.