«Витэн» и «Столица» сыграли вничью в чемпионате Беларуси по мини-футболу
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» и «Столица» не выявили победителя в матче 15-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Оршанский «Витэн» и «Столица» не выявили победителя в матче 15-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После первого тайма встречи в Орше минчане выигрывали 1:0, но удержать победу не смогли. В начале второй половины игры хозяева восстановили равновесие в счете после точного удара новобранца команды Максима Конова — 1:1.
Результаты остальных встреч 15-го тура: ЦКК (Светлогорск) — БЧ (Гомель) — 3:4, «Динамо-БНТУ» (Минск) — «Минск» — 0:5, «УВД-Динамо» (Гродно) — «Борисов-900» — 2:4, «Охрана-Динамо» (Минск) — «Дорожник» (Минск) — 6:3.
Положение в группе лидеров: «Столица» (Минск) — 31 очко (14 матчей), ВРЗ (Гомель) — 30 (13), «Витэн» — 30 (13), БЧ — 25 (15).
Бомбардирскую гонку возглавляет Сергей Лебедев из ЦКК, забивший 13 мячей.
В следующий уик-энд в центральном поединке 16-го тура «Столица» примет ВРЗ.