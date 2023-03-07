Матчем с португальцами белорусы завершат отбор к ЧМ-2024 по мини-футболу

В Ереване в заключительном поединке 4-й квалификационной группы белорусы встретятся с действующим чемпионом мира и Европы — командой Португалии. На старте отборочного турнира белорусская команда уступила португальцам на их площадке со счетом 3:5. Кроме того, сборная Португалии дважды победила литовцев — 6:0 (в гостях) и 2:0 (дома). Подопечные Александра Черника в двух поединках с литовской сборной набрали всего одно очко: в первой встрече они уступили с результатом 1:2, а во второй сыграли вничью — 2:2. Положение команд сейчас таково: Португалия — 9 очков (3 матча), Литва — 4 (4), Беларусь — 1 (3). Португальцы давно обеспечили себе первое место, а белорусы потеряли шансы пройти следующую стадию отбора.