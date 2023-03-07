Матчем с португальцами белорусы завершат отбор к ЧМ-2024 по мини-футболу
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу сегодня завершит выступление в отборочном турнире чемпионата мира 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу сегодня завершит выступление в отборочном турнире чемпионата мира 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В Ереване в заключительном поединке 4-й квалификационной группы белорусы встретятся с действующим чемпионом мира и Европы — командой Португалии. На старте отборочного турнира белорусская команда уступила португальцам на их площадке со счетом 3:5. Кроме того, сборная Португалии дважды победила литовцев — 6:0 (в гостях) и 2:0 (дома). Подопечные Александра Черника в двух поединках с литовской сборной набрали всего одно очко: в первой встрече они уступили с результатом 1:2, а во второй сыграли вничью — 2:2. Положение команд сейчас таково: Португалия — 9 очков (3 матча), Литва — 4 (4), Беларусь — 1 (3). Португальцы давно обеспечили себе первое место, а белорусы потеряли шансы пройти следующую стадию отбора.
Напрямую в элитный отборочный раунд квалификации мирового первенства выходят победители 12 отборочных групп и 4 лучшие команды, занявшие вторые места. Остальные 8 сборных, которые финишируют вторыми, в стыковых поединках определят еще четырех участников элитной стадии. Уже известны пять команд, которые сыграют на заключительном этапе отборочного турнира: Украина, Италия, Португалия, Армения, Румыния. В финальной части 10-го планетарного форума по мини-футболу выступят 24 команды со всех континентов, Европу представят 7 сборных.