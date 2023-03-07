Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла на финише квалификации ЧМ-2024
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу поражением завершила отборочный турнир чемпионата мира 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси по мини-футболу поражением завершила отборочный турнир чемпионата мира 2024 года, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Ереване в последнем матче 4-й квалификационной группы подопечные Александра Черника уступили действующему чемпиону мира и Европы команде Португалии с результатом 2:4. В первом тайме у португальцев отличились Эрик и Бруну Коэлью, сразу после перерыва Артем Зуенок отыграл один гол, а вскоре Дмитрий Шимановский восстановил равновесие. Пропустив два мяча, португальцы резко активизировались и в течение двух минут Фабиу Сесилиу и Зики еще дважды поразили ворота Алексея Лукши. На старте отборочного турнира белорусы проиграли португальцам на их площадке со счетом 3:5. В двух встречах со сборной Литвы белорусская дружина сумела добыть лишь одно очко: в первой игре было поражение с результатом 1:2, а во второй соперники не выявили победителя — ничья 2:2. Итоговое положение команд: Португалия — 12 очков, Литва — 4, Беларусь — 1.
Напрямую в элитный отборочный раунд квалификации мирового первенства выходят победители 12 отборочных групп и 4 лучшие команды, занявшие вторые места. Остальные 8 сборных, которые финишируют вторыми, в стыковых поединках определят еще четырех участников элитной стадии. Уже известны шесть команд, которые сыграют на заключительном этапе отборочного турнира: Украина, Италия, Португалия, Армения, Хорватия, Румыния. В финальной части 10-го планетарного форума по мини-футболу выступят 24 команды со всех континентов, Европу представят 7 сборных.