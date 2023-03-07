Сборная Беларуси по мини-футболу проиграла на финише квалификации ЧМ-2024

Сегодня в Ереване в последнем матче 4-й квалификационной группы подопечные Александра Черника уступили действующему чемпиону мира и Европы команде Португалии с результатом 2:4. В первом тайме у португальцев отличились Эрик и Бруну Коэлью, сразу после перерыва Артем Зуенок отыграл один гол, а вскоре Дмитрий Шимановский восстановил равновесие. Пропустив два мяча, португальцы резко активизировались и в течение двух минут Фабиу Сесилиу и Зики еще дважды поразили ворота Алексея Лукши. На старте отборочного турнира белорусы проиграли португальцам на их площадке со счетом 3:5. В двух встречах со сборной Литвы белорусская дружина сумела добыть лишь одно очко: в первой игре было поражение с результатом 1:2, а во второй соперники не выявили победителя — ничья 2:2. Итоговое положение команд: Португалия — 12 очков, Литва — 4, Беларусь — 1.