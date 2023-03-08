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8 марта, источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана упустила победу в последнем матче отбора на ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу провела последний матч отборочного турнира на чемпионат мира-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: КФФ

В рамках группы 5 основного раунда подопечные Пауло Рикардо Кака на выезде встречались с командой Словении. Встреча прошла в Мариборе (Словения) и завершилась со счетом 3:3.

При этом казахстанцы по ходу матча вели 3:1, но упустили победу, позволив сопернику сравнять.

На шестой минуте Альберт Акбаликов вывел команду вперед. Хозяева вернули ничью на табло на девятой минуте усилиями Жиги Чеха. Затем казахстанцы забили сопернику еще два гола — на 15-й минуте отличился Даурен Турсагулов, а на 20-й — Тайнан. Но во втором тайме хозяева отыграли всю разницу — на 24-й минуте сократил отставание Игор Осредкар, а на 26-й сравнял Тео Турк.

Казахстан стал победителем группы, набрав десять очков в четырех матчах. Ранее сборная Казахстана обыграла дома Словению (2:0), а затем дважды разгромила команду Черногории (5:1 — в гостях, 7:0 — дома).

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