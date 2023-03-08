Сборная Казахстана упустила победу в последнем матче отбора на ЧМ-2024 по футзалу

Источник: КФФ

В рамках группы 5 основного раунда подопечные Пауло Рикардо Кака на выезде встречались с командой Словении. Встреча прошла в Мариборе (Словения) и завершилась со счетом 3:3.

При этом казахстанцы по ходу матча вели 3:1, но упустили победу, позволив сопернику сравнять.

На шестой минуте Альберт Акбаликов вывел команду вперед. Хозяева вернули ничью на табло на девятой минуте усилиями Жиги Чеха. Затем казахстанцы забили сопернику еще два гола — на 15-й минуте отличился Даурен Турсагулов, а на 20-й — Тайнан. Но во втором тайме хозяева отыграли всю разницу — на 24-й минуте сократил отставание Игор Осредкар, а на 26-й сравнял Тео Турк.