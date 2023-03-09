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21:26 (мск), источник: Vesti.kz

Кака озвучил задачи сборной Казахстана по футзалу после выхода в элитный раунд отбора на чемпионат мира

Главный тренер сборной Казахстана футзалу Пауло Рикардо Кака подвел итоги основного раунда квалификации ЧМ-2024, сообщается на сайте КФФ. Бразильский специалист также поделился мнением об элитном раунде, матчи которого пройдут осенью текущего года.

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Источник: КФФ

"Наша группа — одна из немногих, в которых были два сильных соперника. В обоих матчах со Словенией было нелегко, однако нам удалось победить их дома и сыграть вничью на выезде.

Конечно, мы хотели одержать победу во всех матчах и закончить раунд с максимальным количеством очков. Но главная наша задача выполнена — мы вышли с первого места без поражений. В основном раунде мы пробовали разные эксперименты, которые моментами получались отлично, а где-то нет.

Что касается элитного раунда, сперва нужно посмотреть, какая будет корзина и как они будут распределены перед жеребьевкой. Одно я знаю точно — мы будем продолжать работать. До матчей элитного раунда есть несколько месяцев, и за этот срок команда должна набрать форму, чтобы решить все вопросы. Наша задача — занять первое место в группе", — сказал Кака.

Напомним, жеребьевка элитного раунда пройдет 5 июля. Победитель группы получит путевку на чемпионат мира-2024. Команды, занявшие вторые места, проведут стыковые матчи.

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