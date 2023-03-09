Кака озвучил задачи сборной Казахстана по футзалу после выхода в элитный раунд отбора на чемпионат мира

Источник: КФФ

"Наша группа — одна из немногих, в которых были два сильных соперника. В обоих матчах со Словенией было нелегко, однако нам удалось победить их дома и сыграть вничью на выезде.

Конечно, мы хотели одержать победу во всех матчах и закончить раунд с максимальным количеством очков. Но главная наша задача выполнена — мы вышли с первого места без поражений. В основном раунде мы пробовали разные эксперименты, которые моментами получались отлично, а где-то нет.

Что касается элитного раунда, сперва нужно посмотреть, какая будет корзина и как они будут распределены перед жеребьевкой. Одно я знаю точно — мы будем продолжать работать. До матчей элитного раунда есть несколько месяцев, и за этот срок команда должна набрать форму, чтобы решить все вопросы. Наша задача — занять первое место в группе", — сказал Кака.