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13 марта, источник: БЕЛТА

ВРЗ вышел в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены гомельского ВРЗ вышли в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Минске гомельчане переиграли еще одного фаворита — действующего чемпиона страны «Столицу» со счетом 3:1 и поднялись на первое место в турнирной таблице. Завтра в заключительном поединке 16-го тура «Минск» примет гостей из оршанского «Витэна».

Результаты остальных встреч: «Борисов-900» — «Динамо-БНТУ» (Минск) — 2:6, «Дорожник» (Минск) — «УВД-Динамо» (Гродно) — 3:1, БЧ (Гомель) — «Охрана-Динамо» (Минск) — 4:2.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: ВРЗ — 33 очка (14 матчей), «Столица» — 31 (15), «Витэн» — 30 (13), БЧ — 28 (14).

Бомбардирскую гонку возглавляет Сергей Лебедев из светлогорского ЦКК, забивший 13 мячей.

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