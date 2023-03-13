ВРЗ вышел в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в Минске гомельчане переиграли еще одного фаворита — действующего чемпиона страны «Столицу» со счетом 3:1 и поднялись на первое место в турнирной таблице. Завтра в заключительном поединке 16-го тура «Минск» примет гостей из оршанского «Витэна».