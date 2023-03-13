ВРЗ вышел в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены гомельского ВРЗ вышли в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены гомельского ВРЗ вышли в лидеры чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в Минске гомельчане переиграли еще одного фаворита — действующего чемпиона страны «Столицу» со счетом 3:1 и поднялись на первое место в турнирной таблице. Завтра в заключительном поединке 16-го тура «Минск» примет гостей из оршанского «Витэна».
Результаты остальных встреч: «Борисов-900» — «Динамо-БНТУ» (Минск) — 2:6, «Дорожник» (Минск) — «УВД-Динамо» (Гродно) — 3:1, БЧ (Гомель) — «Охрана-Динамо» (Минск) — 4:2.
Положение в лидирующей группе сейчас таково: ВРЗ — 33 очка (14 матчей), «Столица» — 31 (15), «Витэн» — 30 (13), БЧ — 28 (14).
Бомбардирскую гонку возглавляет Сергей Лебедев из светлогорского ЦКК, забивший 13 мячей.