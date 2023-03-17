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12:04 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» присмотрел замену Кака в Испании

Футзальный «Кайрат» ведет поиски нового главного тренера, и одним из кандидатов рассматривается испанский специалист Хосе Мария Пасос, более известный как Пульпис, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: соцсети

Вероятно, алматинцы окончательно приняли решение не продлевать с Пауло Рикардо Кака контракт, который истекает в мае этого года. В связи с этим «Кайрат» составил список кандидатов, куда вошел и Пульпис. Испанец в марте подал в отставку с поста главного тренера «Бенфики» и теперь открыт для новых предложений.

При этом спрос на Пульписа достаточно высокий. Его блестящий опыт работы в Азии (тренировал сборные Таиланда и Узбекистана, а также клуб «Чонбурри») спровоцировал поток предложений со стороны сборных Узбекистана, Индонезии и Кувейта.

Но пока фаворитом в борьбе за испанца является китайский клуб «Шенжень», на данный момент предметные переговоры Пульпис ведет именно с этой командой.

Добавим, что именно «Бенфика» под руководством Пульписа выбила «Кайрат» из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов, обыграв алматинцев в завершающем матче Элитного раунда в ноябре прошлого года. Любопытно, что после отставки испанского тренера «Бенфика» предложила возглавить команду Кака, однако тренер алматинского клуба отказался.

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