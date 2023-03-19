ВРЗ победил «Минск» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

В сегодняшнем домашнем матче 17-го тура гомельчане уверенно переиграли ФК «Минск» с сухим счетом 4:0. Еще один фаворит оршанский «Витэн» дома выигрывал у «Борисова-900» 2:0, но не смог удержать победу, завершив поединок вничью — 2:2.