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18:23 (мск), источник: БЕЛТА

ВРЗ победил «Минск» в чемпионате Беларуси по мини-футболу

19 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Лидер чемпионата Беларуси по мини-футболу гомельский ВРЗ одержал 11-ю победу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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В сегодняшнем домашнем матче 17-го тура гомельчане уверенно переиграли ФК «Минск» с сухим счетом 4:0. Еще один фаворит оршанский «Витэн» дома выигрывал у «Борисова-900» 2:0, но не смог удержать победу, завершив поединок вничью — 2:2.

Вчера гомельский БЧ разгромил в Гродно местное «УВД-Динамо» с результатом 5:1, а в столичном дерби минское «Динамо-БНТУ» одолело «Дорожник» — 2:1. В последнем матче 17-го тура 22 марта минский клуб «Охрана-Динамо» примет у себя дома светлогорский ЦКК.

Положение в лидирующей группе сейчас таково: ВРЗ — 36 очков, «Витэн» — 31, «Столица» — 31, БЧ — 31. Бомбардирскую гонку возглавляет Сергей Лебедев (ЦКК), забивший 13 мячей.

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