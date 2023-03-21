Игита покинет «Кайрат» после сезона? Агент из России и лучшие условия
Капитан футзального «Кайрата» Игита может сменить клуб после окончания нынешнего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Капитан футзального «Кайрата» Игита может сменить клуб после окончания нынешнего сезона, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Предстоящим летом в «Кайрате» могут произойти значительные изменения как в тренерском штабе, так и в составе. Не исключено, что алматинский клуб покинет Игита. Да, у вратаря есть действующий контракт с «Кайратом» до 2024 года, но если игроку поступит предложение из-за рубежа, он может его рассмотреть.
В частности, Игита готов к переезду в чемпионат России. На такой вариант развития событий указывают несколько факторов. Сам Игита в одном из недавних интервью публично подтвердил, что рассмотрел бы предложения от российских команд, если он не пролонгирует контракт с алматинским клубом.
Кроме того, в марте вратарь объявил о сотрудничестве с агентством, которое возглавляет бывший лидер сборной России Сирило. Если у игрока в таком возрасте появляется агент, это говорит о многом. Сирило специализируется на чемпионате России и вполне может найти там клуб для Игиты. В этом вопросе важен и финансовый аспект, в России Игите могут предложить более долгосрочный контракт с окладом, превышающим его нынешние условия в «Кайрате».
Добавим, что Игита пропустил большую часть нынешнего сезона за «Кайрат» из-за травмы спины. Его возвращение в строй ожидается в апреле — к решающим играм плей-офф чемпионата Казахстана.