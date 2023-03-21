Игита покинет «Кайрат» после сезона? Агент из России и лучшие условия

Источник: соцсети

Предстоящим летом в «Кайрате» могут произойти значительные изменения как в тренерском штабе, так и в составе. Не исключено, что алматинский клуб покинет Игита. Да, у вратаря есть действующий контракт с «Кайратом» до 2024 года, но если игроку поступит предложение из-за рубежа, он может его рассмотреть.

В частности, Игита готов к переезду в чемпионат России. На такой вариант развития событий указывают несколько факторов. Сам Игита в одном из недавних интервью публично подтвердил, что рассмотрел бы предложения от российских команд, если он не пролонгирует контракт с алматинским клубом.

Кроме того, в марте вратарь объявил о сотрудничестве с агентством, которое возглавляет бывший лидер сборной России Сирило. Если у игрока в таком возрасте появляется агент, это говорит о многом. Сирило специализируется на чемпионате России и вполне может найти там клуб для Игиты. В этом вопросе важен и финансовый аспект, в России Игите могут предложить более долгосрочный контракт с окладом, превышающим его нынешние условия в «Кайрате».