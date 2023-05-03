Спортсмены ВРЗ и «Столицы» вышли в ½ финала чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в повторном четвертьфинальном матче «Столица» обыграла минский «Дорожник» со счетом 7:3. Первая встреча также завершилась разгромной победой действующих чемпионов страны — 7:1.

Обладатель серебряных медалей ВРЗ после домашней виктории над «Охраной-Динамо» со счетом 5:1 сегодня в Минске одержал еще более крупную победу — 7:0.

Еще две ответные встречи ¼ финала пройдут завтра. В Гродно местный клуб «УВД-Динамо» примет гомельский БЧ. В их первой игре в Гомеле динамовцы вырвали победу в серии послематчевых пенальти. Также завтра ФК «Минск» сыграет у себя дома с оршанским «Витэном». В Орше минчане добились победы в овертайме со счетом 4:2.

Полуфинальные встречи стартуют 10 мая и продлятся до трех викторий одной из команд.