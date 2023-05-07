Гомельский БЧ стал последним полуфиналистом чемпионата Беларуси по мини-футболу
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ стал последним участником полуфинальной стадии 34-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ стал последним участником полуфинальной стадии 34-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в третьем поединке четвертьфинальной серии гомельчане у себя дома уверенно победили гродненский клуб «УВД-Динамо» со счетом 4:1. В их первой игре в Гомеле динамовцы вырвали победу в серии послематчевых пенальти, а затем в Гродно гомельчане взяли реванш — 4:3.
Ранее в полуфинал пробились действующие чемпионы страны — спортсмены «Столицы», а также серебряный призер прошлого первенства гомельский ВРЗ и обладатель бронзовых наград ФК «Минск».
В первых полуфинальных встречах «Столица» 10 мая примет на своей площадке БЧ, а 11 мая в Гомеле ВРЗ будет соперничать с ФК «Минск». Полуфинальные серии продлятся до трех викторий одной из команд.
В прошлом сезоне спортсмены «Столицы» завоевали свое четвертое золото, победив в финальной серии ВРЗ. Бронзу впервые завоевал ФК «Минск», одолевший «УВД-Динамо». Больше всех чемпионских титулов в активе «Дорожника», который шесть раз выигрывал золотые медали.