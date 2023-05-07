Гомельский БЧ стал последним полуфиналистом чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в третьем поединке четвертьфинальной серии гомельчане у себя дома уверенно победили гродненский клуб «УВД-Динамо» со счетом 4:1. В их первой игре в Гомеле динамовцы вырвали победу в серии послематчевых пенальти, а затем в Гродно гомельчане взяли реванш — 4:3.

Ранее в полуфинал пробились действующие чемпионы страны — спортсмены «Столицы», а также серебряный призер прошлого первенства гомельский ВРЗ и обладатель бронзовых наград ФК «Минск».

В первых полуфинальных встречах «Столица» 10 мая примет на своей площадке БЧ, а 11 мая в Гомеле ВРЗ будет соперничать с ФК «Минск». Полуфинальные серии продлятся до трех викторий одной из команд.