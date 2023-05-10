«Горе тем, кто празднует такое». Разгром со счётом 60:0 породил скандал в мини-футболе

Чемпионат португальского округа Сантарем по мини-футболу привлёк к себе внимание болельщиков всего мира немыслимым счётом в решающем матче заключительного тура. Клубу «Масан» удалось 60 раз отправить мяч в сетку «Бенавенте» и при этом не пропустить. Итог — 60:0, «Масан» после такой победы стал чемпионом округа, а его главный конкурент, клуб «Витория Сантарем», считавшийся явным фаворитом, требует расследования договорняка.

Отыграли разницу в 33 мяча

Перед заключительным туром клубы «Масан» и «Витория Сантарем» имели одинаковое количество очков в турнирной таблице. При победном исходе для обеих команд в последнем туре чемпиона округа должны были определить по разнице голов. Безусловным фаворитом до финальной игры выглядела «Витория», которая забила на 33 мяча больше «Масана».

Предположить, что «Масан» отыграет такую разницу, могли только безумцы. Однако команде со второго места удалось почти в два раза перевыполнить план. Во многом им помогло то, что «Бенавенте» вышел на игру втроём.

Представители «Бенавенте» заявили, что заранее проинформировали футбольную ассоциацию Сантарема (AFS) о том, что в случае изменения расписания игр клуб не сможет выставить полноценный состав на матч с «Масаном». Обращение осталось без ответа, и к началу матча у команды в расположении было только три игрока — голкипер и два полевых.

«Масан», на которого после такой крупной победы ожидаемо посыпались обвинения в договорняке, отреагировал на ситуацию:

«AFS, зная ограничения МФК “Бенавенте”, обозначенные накануне игры, должен был сначала попытаться найти этичное решение проблемы, так как МФК “Масан” всегда был открыт для игры в другой день или время, и AFS следует задуматься об идентичных случаях, которые происходят в самых разных организованных ею чемпионатах», — говорится в заявлении клуба.

«Горе тем, кто празднует такое»

В свою очередь, «Витория Сантарем» в финальном туре играла с командой «Грудер» и выиграла с адекватным счётом 7:5. Если бы не удивительная победа «Масана», этот результат принёс бы команде чемпионский титул.

Остроты скандалу придало то, что «Масан» ещё до неоднозначного разгрома заготовил жёлтые чемпионские майки, которые игроки надели сразу после финального свистка. Впрочем, клуб объяснил эти приготовления:

Для тех, кто думает, что наличие чемпионских футболок является признаком чего-то неэтичного: за последние пять сезонов в 10 играх, сыгранных между двумя командами, «Витория Сантарем» два раза победила и восемь раз проиграла «Грудеру». Этого факта достаточно, чтобы понимать, что победа «Витории» не была гарантирована, и футболки стоило держать наготове.

После того как «Масан» был объявлен чемпионом Сантарема, «Витория» в своих соцсетях обратилась к болельщикам и описала игру, завершившуюся со счётом 60:0, как «ядовитое соперничество» и «всенародный позор»:

«Горе тем, кто празднует со всей экспрессивностью и гордостью. Горе всякому, на ком лежит неблагодарная задача отдать кубок в руки новых чемпионов.



Пусть спортивная правда будет восстановлена. Пусть этика восторжествует. Иначе мы никогда не сможем ответить детям, которые вчера со слезами на глазах вопрошали своих родителей: “Почему мы не стали чемпионами?”».

«Обвинения серьёзны»

В комментариях болельщики «Витории» поддержали клуб:

«То, что произошло в той игре, было одной из самых уродливых вещей в моей памяти! Они играют против троих, это 60:0, и всё равно устраивают этот чемпионский праздник… Бедные люди, которые рады такой победе».

Теперь «Витория Сантарем» требует расследования. А «Масан» заявляет, что клуб «есть и всегда будет доступен для установления всей правды, поскольку его доброе имя не может быть поставлено под сомнение чем-то, что ему совершенно чуждо. Обвинения серьёзны, и клуб не оставит их незамеченными без должной юридической осмотрительности». И напоминает, что «подтверждение результатов должно быть проведено AFS, принимая во внимание, что все правила были соблюдены в игре 6 мая, в результате которой “Масан” стал чемпионом».

Кстати, «Масан» не намерен участвовать в национальном чемпионате в следующем сезоне, поэтому делает жест доброй воли в сторону соперника:

«Ради окружного мини-футбола “Витория Сантарем” должна представлять район на Кубке страны», — заявляет представитель «Масана».