«Столица» разгромила гомельский БЧ в первом полуфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня действующие чемпионы страны на паркете спорткомплекса «Уручье» разгромили гомельский БЧ со счетом 5:1. Вторая игра пройдет 14 мая в Гомеле, а 18 мая соперники снова сыграют в Минске.
Во второй полуфинальной паре также будут соперничать минчане и гомельчане. Завтра обладатель серебряных медалей прошлого первенства ВРЗ примет в Гомеле бронзового призера ФК «Минск». 15 мая они встретятся на площадке минчан, а 19 мая вновь будут соперничать на арене гомельской дружины. Полуфинальные серии продлятся до трех побед одной из команд.
В прошлом сезоне спортсмены «Столицы» завоевали свое четвертое золото, победив в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзовых наград впервые стал ФК «Минск», одолевший «УВД-Динамо». Больше всех чемпионских титулов в активе «Дорожника», который шесть раз выигрывал золотые медали.