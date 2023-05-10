«Столица» разгромила гомельский БЧ в первом полуфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу

Источник: МФК "Столица"

Сегодня действующие чемпионы страны на паркете спорткомплекса «Уручье» разгромили гомельский БЧ со счетом 5:1. Вторая игра пройдет 14 мая в Гомеле, а 18 мая соперники снова сыграют в Минске.

Во второй полуфинальной паре также будут соперничать минчане и гомельчане. Завтра обладатель серебряных медалей прошлого первенства ВРЗ примет в Гомеле бронзового призера ФК «Минск». 15 мая они встретятся на площадке минчан, а 19 мая вновь будут соперничать на арене гомельской дружины. Полуфинальные серии продлятся до трех побед одной из команд.