Текущие события
Футбол. Еврокубки
1-й тайм
Милан
Интер
02
Футбол. Еврокубки
9.05
Реал
Манчестер Сити
11
Футбол. Еврокубки
11.05
Ювентус
Севилья
Футбол. Еврокубки
11.05
Рома
Байер
Футбол. Еврокубки
11.05
Фиорентина
Базель
Футбол. Еврокубки
11.05
Вест Хэм Юнайтед
АЗ
Все события
21:36 (мск), источник: БЕЛТА

«Столица» разгромила гомельский БЧ в первом полуфинале чемпионата Беларуси по мини-футболу

10 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спортсмены «Столицы» одержали уверенную победу в стартовом полуфинальном поединке 34-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Наверх
Источник: МФК "Столица"

Сегодня действующие чемпионы страны на паркете спорткомплекса «Уручье» разгромили гомельский БЧ со счетом 5:1. Вторая игра пройдет 14 мая в Гомеле, а 18 мая соперники снова сыграют в Минске.

Во второй полуфинальной паре также будут соперничать минчане и гомельчане. Завтра обладатель серебряных медалей прошлого первенства ВРЗ примет в Гомеле бронзового призера ФК «Минск». 15 мая они встретятся на площадке минчан, а 19 мая вновь будут соперничать на арене гомельской дружины. Полуфинальные серии продлятся до трех побед одной из команд.

В прошлом сезоне спортсмены «Столицы» завоевали свое четвертое золото, победив в финальной серии ВРЗ. Обладателем бронзовых наград впервые стал ФК «Минск», одолевший «УВД-Динамо». Больше всех чемпионских титулов в активе «Дорожника», который шесть раз выигрывал золотые медали.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Девушка заселилась в обшарпанную комнату, не смогла так жить и сделала райс
Посадка огурцов. Когда высаживать рассаду огурцов в 2023 году?<br />
Фоторепортажи
23Сборная России обыграла Ирак в первом домашнем матче с 2021 года
8Звезды спорта на Мет Гала
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь