Стал известен фаворит на пост главного тренера футзального «Кайрата»

По информации источника, знакомого с ситуацией, на данный момент алматинцы ведут финальные переговоры с испанским специалистом Феде Видалем. 49-летний тренер возглавляет сборную Испании и ранее долгое время работал с национальной командой, только в других возрастных категориях. В частности, он входил в тренерский штаб Хосе Венансио Лопеса на победных для Испании Евро-2012 и Евро-2016. Кроме того, Видаль успешно работал со сборными Испании U-18, U-19 и U-21.