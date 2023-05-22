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12:24 (мск), источник: Vesti.kz

Стал известен фаворит на пост главного тренера футзального «Кайрата»

АФК «Кайрат» близок к назначению нового главного тренера после завершения контракта с Пауло Рикардо Кака, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: RFEF

По информации источника, знакомого с ситуацией, на данный момент алматинцы ведут финальные переговоры с испанским специалистом Феде Видалем. 49-летний тренер возглавляет сборную Испании и ранее долгое время работал с национальной командой, только в других возрастных категориях. В частности, он входил в тренерский штаб Хосе Венансио Лопеса на победных для Испании Евро-2012 и Евро-2016. Кроме того, Видаль успешно работал со сборными Испании U-18, U-19 и U-21.

Именно системная работа Видаля в молодежном секторе привлекает «Кайрат», который также хочет развивать новое поколение игроков.

О контракте с Видалем могут объявить уже на этой неделе. При этом, возможно, тренер сохранит свой пост в сборной Испании, в связи с чем в сборной Казахстана также не произойдет изменений, поскольку Кака открыт к продолжению сотрудничества.

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