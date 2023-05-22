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22 мая, источник: Vesti.kz

Кака официально покинул АФК «Кайрат»

Футзальный «Кайрат» объявил об уходе главного тренера Паоло Рикардо Кака, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: АФК "Кайрат"

Бразильский специалист в связи с истечением срока своего контракта завершил работу в клубе.

Напомним, Кака возглавил футзальный клуб «Кайрат» в 2018 году. С момента назначения на пост главного тренера АФК «Кайрат» Кака был занят популяризацией казахстанского футзала.

Статистика Кака в АФК «Кайрат»:

  • 242 игры
  • 202 победы
  • 21 ничьи
  • 19 поражений

Достижения:

  • 5-кратный чемпион Казахстана по футзалу
  • 4 Кубка Казахстана
  • 4 Суперкубка Казахстана
  • Финал Лиги Чемпионов 2018/19
  • Полуфинал Лиги Чемпионов 2020/21

В списке лучших тренеров Мира по версии FUTSAL PLANET 3 место (2020 год).

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