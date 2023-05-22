Кака официально покинул АФК «Кайрат»
Футзальный «Кайрат» объявил об уходе главного тренера Паоло Рикардо Кака, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Футзальный «Кайрат» объявил об уходе главного тренера Паоло Рикардо Кака, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Бразильский специалист в связи с истечением срока своего контракта завершил работу в клубе.
Напомним, Кака возглавил футзальный клуб «Кайрат» в 2018 году. С момента назначения на пост главного тренера АФК «Кайрат» Кака был занят популяризацией казахстанского футзала.
Статистика Кака в АФК «Кайрат»:
Достижения:
В списке лучших тренеров Мира по версии FUTSAL PLANET 3 место (2020 год).