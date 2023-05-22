Кака официально покинул АФК «Кайрат»

Источник: АФК "Кайрат"

Бразильский специалист в связи с истечением срока своего контракта завершил работу в клубе.

Напомним, Кака возглавил футзальный клуб «Кайрат» в 2018 году. С момента назначения на пост главного тренера АФК «Кайрат» Кака был занят популяризацией казахстанского футзала.

Статистика Кака в АФК «Кайрат»:

242 игры

202 победы

21 ничьи

19 поражений

Достижения:

5-кратный чемпион Казахстана по футзалу

4 Кубка Казахстана

4 Суперкубка Казахстана

Финал Лиги Чемпионов 2018/19

Полуфинал Лиги Чемпионов 2020/21