Гомельский ВРЗ седьмой раз подряд пробился в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ седьмой раз подряд пробился в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
25 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ седьмой раз подряд пробился в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сегодня в решающем поединке полуфинальной стадии гомельчане обыграли «Минск» на своей площадке со счетом 6:3.
В первых двух встречах этой серии победил ВРЗ — 9:1 (дома) и 3:1 (в гостях), а потом минчане сумели взять реванш — 7:3 (в гостях) и 1:0 (дома).
Во второй полуфинальной паре действующие чемпионы Беларуси — спортсмены «Столицы» — трижды подряд победили гомельский БЧ. Первую домашнюю встречу минчане выиграли с крупным счетом 5:1, а затем в Гомеле победили с минимальным перевесом — 3:2. В третьем поединке, состоявшемся в спорткомплексе «Уручье», спортсмены «Столицы» одолели гостей лишь в серии послематчевых пенальти.
Таким образом, во второй раз подряд и четвертый в истории в серии за золотые медали встретятся «Столица» и ВРЗ, причем в трех предыдущих неизменно побеждали минчане. Всего спортсмены ВРЗ играли в золотых сериях шесть раз подряд, и все время оставались вторыми. «Столица» сыграет в финале в пятый раз, до этого она всегда выигрывала на данном этапе.
В прошлом сезоне «Столица» завоевала свое четвертое золото, победив в финальной серии ВРЗ — 3:0. Обладателем бронзовых наград впервые стал «Минск», одолевший гродненское «УВД-Динамо». Больше всех чемпионских титулов в активе минского «Дорожника», который шесть раз выигрывал золотые медали, оршанский «Витэн» является пятикратным чемпионом.