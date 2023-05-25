Гомельский ВРЗ седьмой раз подряд пробился в финал чемпионата Беларуси по мини-футболу

Сегодня в решающем поединке полуфинальной стадии гомельчане обыграли «Минск» на своей площадке со счетом 6:3.

В первых двух встречах этой серии победил ВРЗ — 9:1 (дома) и 3:1 (в гостях), а потом минчане сумели взять реванш — 7:3 (в гостях) и 1:0 (дома).

Во второй полуфинальной паре действующие чемпионы Беларуси — спортсмены «Столицы» — трижды подряд победили гомельский БЧ. Первую домашнюю встречу минчане выиграли с крупным счетом 5:1, а затем в Гомеле победили с минимальным перевесом — 3:2. В третьем поединке, состоявшемся в спорткомплексе «Уручье», спортсмены «Столицы» одолели гостей лишь в серии послематчевых пенальти.

Таким образом, во второй раз подряд и четвертый в истории в серии за золотые медали встретятся «Столица» и ВРЗ, причем в трех предыдущих неизменно побеждали минчане. Всего спортсмены ВРЗ играли в золотых сериях шесть раз подряд, и все время оставались вторыми. «Столица» сыграет в финале в пятый раз, до этого она всегда выигрывала на данном этапе.