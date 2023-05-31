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18:59 (мск), источник: Vesti.kz

Сборная Казахстана по футзалу узнала место в мировом рейтинге

Портал futsalworldranking.com опубликовал рейтинг версию рейтинга среди футзальных сборных за май, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: КФФ

Команда Казахстана занимает седьмое место.

Подопечные Рикардо Пауло Кака сыграют в элитном раунде отбора на ЧМ-2024.

Топ-10 рейтинга:
1. Бразилия,
2. Португалия,
3. Испания,
4. Аргентина,
5. Россия,
6. Иран,
7. Казахстан,
8. Марокко,
9−10. Парагвай,
9−10. Украина.

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