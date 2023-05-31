Сборная Казахстана по футзалу узнала место в мировом рейтинге
Портал futsalworldranking.com опубликовал рейтинг версию рейтинга среди футзальных сборных за май, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Портал futsalworldranking.com опубликовал рейтинг версию рейтинга среди футзальных сборных за май, сообщает корреспондент Vesti.kz.
Команда Казахстана занимает седьмое место.
Подопечные Рикардо Пауло Кака сыграют в элитном раунде отбора на ЧМ-2024.
Топ-10 рейтинга:
1. Бразилия,
2. Португалия,
3. Испания,
4. Аргентина,
5. Россия,
6. Иран,
7. Казахстан,
8. Марокко,
9−10. Парагвай,
9−10. Украина.