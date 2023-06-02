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2 июня, источник: БЕЛТА

ВРЗ сравнял счет в золотой серии чемпионата Беларуси по мини-футболу

2 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский ВРЗ сравнял счет в серии за золотые медали чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

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Сегодня в Минске после домашнего поражения от действующих чемпионов страны спортсменов «Столицы» (3:4) гомельчане смогли взять реванш. В основное и дополнительное время соперники не выявили победителя — 2:2, а в затяжной серии послематчевых пенальти удача была на стороне гостей — 8:7. Следующий поединок состоится 6 июня в Гомеле, а потом финалисты снова встретятся на паркете минского спорткомплекса «Уручье». Серия за чемпионский титул продлится до трех викторий одной из команд. В прошлом сезоне «Столица» завоевала свое четвертое золото, выиграв в финальной серии у ВРЗ с сухим счетом — 3:0.

Вчера определился обладатель бронзовых наград 34-го чемпионата Беларуси. Им второй раз подряд стал «Минск», дважды переигравший в овертаймах гомельский БЧ — 5:3 (в гостях) и 5:4 (дома). Год назад минчане впервые добыли бронзу национального первенства, обыграв гродненский клуб «УВД-Динамо».

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