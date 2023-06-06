«Столица» второй раз обыграла ВРЗ в финале чемпионата Беларуси по мини-футболу

В третьем поединке, состоявшемся сегодня в Гомеле, действующие чемпионы страны победили ВРЗ с результатом 8:4. К середине первого тайма соперники по два раза поразили ворота друг друга, а к перерыву гости вырвались вперед на четыре мяча — 6:2. После возобновления игры хозяева отыграли два мяча, но потом пропустили еще дважды. Минчане ведут в серии до трех побед со счетом 2:1 Следующая встреча серии до трех побед состоится 10 июня на паркете минского спорткомплекса «Уручье».
В стартовом матче в Гомеле минчане победили хозяев со счетом 4:3, а потом в Минске гомельчане взяли реванш, вырвав викторию в серии послематчевых пенальти. В прошлом сезоне «Столица» завоевала свое четвертое золото, выиграв в финальной серии у ВРЗ с сухим счетом — 3:0.
Обладателем бронзовых наград 34-го чемпионата Беларуси стал «Минск», дважды переигравший в овертаймах гомельский БЧ — 5:3 (в гостях) и 5:4 (дома). Год назад минчане впервые добыли бронзу национального первенства, обыграв гродненский клуб «УВД-Динамо».