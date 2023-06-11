Текущие события
Футбол. Кубок России
17:00
Краснодар
ЦСКА
Футбол. Сборные
05:00
Мексика
Камерун
22
Футбол. Зарубежный
4.06
Удинезе
Ювентус
01
Футбол. Зарубежный
4.06
Лечче
Болонья
23
Футбол. Еврокубки
7.06
Фиорентина
Вест Хэм Юнайтед
12
Футбол. Еврокубки
10.06
Манчестер Сити
Интер
10
Все события
12:01 (мск), источник: ТАСС

КПРФ стал двукратным чемпионом России по мини-футболу

В финальной серии московский клуб обыграл «Норильский никель».

Наверх
Источник: Официальный сайт МФК КПРФ

ТАСС, 11 июня. Московский КПРФ в воскресенье в гостях со счетом 3:1 обыграл «Норильский никель» в третьем матче финальной серии плей-офф Пари — Суперлиги по мини-футболу.

В составе победителей мячи забили Даниэль Баталья (9-я минута), Арсер Багиров (40) и Денис Бурков (44). У проигравших отличился Соуза Габриэль (44).

КПРФ выиграл серию до трех побед со счетом 3−0. Первые две встречи завершились домашними победами московского клуба (4:0, 3:2). КПРФ стал победителем регулярного чемпионата, «Норильский никель» занял второе место в турнирной таблице. КПРФ не проиграл ни одного матча в плей-офф.

Бронзовым призером чемпионата России стала екатеринбургская «Синара». В серии за третье место команда победила клуб «Газпром-Югра» из Югорска (3−1). Екатеринбургский клуб в седьмой раз стал бронзовым призером чемпионата страны.

КПРФ во второй раз стал чемпионом России, ранее клуб становился победителем национального первенства в сезоне-2019/20. Также команда дважды уступала в финале (в сезонах-2018/19 и 2021/22). «Норильский никель» является чемпионом страны сезона-2001/02, серебро турнира команда завоевала в третий раз (2000/01, 2002/03, 2022/23), также клуб дважды становился бронзовым призером турнира (2020/21, 2021/22).

Самым титулованным клубом России является «Динамо» (Московская область), 11 раз побеждавшее в чемпионате страны. Столичная «Дина» девять раз выигрывала золотые медали, по три раза побеждали «Синара» и «Газпром-Югра», по одному разу — московский «Спартак», «Норильский никель» и «Тюмень».

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Слуцкий назвал отвратительным поведение украинской теннисистки Костюк
"Я подал заявление в суд, поскольку в этом материале меня именуют "Доктор Допинг"
Фоторепортажи
8Звезды спорта на Мет Гала
9Лионель Месси с семьей побывал в Саудовской Аравии
О проектеРеклама
Использование материаловОбратная связь