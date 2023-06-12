Казахстан сотворил историю в финале чемпионата мира по сокке

<iframe src="https://vk.com/video_ext.php?hash=0289a93760a6144d&partner_ext=173&place_id=222&oid=-213206753&hd=2&id=456250953&autoplay=1" width="100%" height="360" allow="autoplay; encrypted-media; fullscreen; picture-in-picture;" frameborder="0" allowfullscreen></iframe> Во время загрузки произошла ошибка.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. А в серии буллитов (по три удара у каждой команды) точнее были казахстанцы — 2:1.

Отметим, что на пути к финалу казахстанская команда обыграла сборные Молдовы (3:1), Кипра (2:1), США (1:1, пенальти — 2:1) и Мексики (2:2, пенальти — 5:4).

Интересно, что на групповой стадии Казахстан уступил Украине (2:6) и занял третье место в группе.

Сборная Казахстана во второй раз подряд играла в финале ЧМ. На предыдущем мундиале она в решающем матче проиграла Бразилии (0:3).