Звезда казахстанского футзала принял судьбоносное решение

Он с 2015 года выступал за алматинский клуб.

«Покидаю легендарный клуб, который стал мне вторым домом. Это неотъемлемая составляющая любого вида спорта. Никаких обид, только слова благодарности всем руководителям, игрокам и персоналу. Символично отыграть на профессиональном уровне за “Тулпар” и “Кайрат” по восемь лет!», — написал Есенаманов.