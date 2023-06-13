Звезда казахстанского футзала принял судьбоносное решение
Игрок сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов заявил об уходе из АФК «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Игрок сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов заявил об уходе из АФК «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.
Он с 2015 года выступал за алматинский клуб.
«Покидаю легендарный клуб, который стал мне вторым домом. Это неотъемлемая составляющая любого вида спорта. Никаких обид, только слова благодарности всем руководителям, игрокам и персоналу. Символично отыграть на профессиональном уровне за “Тулпар” и “Кайрат” по восемь лет!», — написал Есенаманов.
В прошедшем сезоне Есенаманов провел 31 матч в чемпионате Казахстане, в которых забил 19 голов.