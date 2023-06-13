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18:35 (мск), источник: Vesti.kz

Звезда казахстанского футзала принял судьбоносное решение

Игрок сборной Казахстана по футзалу Чингиз Есенаманов заявил об уходе из АФК «Кайрат», сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Он с 2015 года выступал за алматинский клуб.

«Покидаю легендарный клуб, который стал мне вторым домом. Это неотъемлемая составляющая любого вида спорта. Никаких обид, только слова благодарности всем руководителям, игрокам и персоналу. Символично отыграть на профессиональном уровне за “Тулпар” и “Кайрат” по восемь лет!», — написал Есенаманов.

В прошедшем сезоне Есенаманов провел 31 матч в чемпионате Казахстане, в которых забил 19 голов.

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