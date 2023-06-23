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21:19 (мск), источник: ТАСС

Чемпионат мира 2024 года по мини-футболу пройдет в Узбекистане

Страна впервые примет соревнования.

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Источник: AP 2022

ТАШКЕНТ, 23 июня. /ТАСС/. Узбекистан впервые примет в 2024 году чемпионат мира по мини-футболу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.

«Наша страна впервые примет чемпионат мира по мини-футболу», — говорится в сообщении.

Такое решение было принято на заседании совета Международной федерации футбола. Турнир пройдет в Ташкенте.

Действующим чемпионом мира является сборная Португалии.

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