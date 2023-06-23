Чемпионат мира 2024 года по мини-футболу пройдет в Узбекистане
Страна впервые примет соревнования.
Страна впервые примет соревнования.
ТАШКЕНТ, 23 июня. /ТАСС/. Узбекистан впервые примет в 2024 году чемпионат мира по мини-футболу. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба Ассоциации футбола Узбекистана.
«Наша страна впервые примет чемпионат мира по мини-футболу», — говорится в сообщении.
Такое решение было принято на заседании совета Международной федерации футбола. Турнир пройдет в Ташкенте.
Действующим чемпионом мира является сборная Португалии.