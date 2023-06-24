Чемпионат мира-2024 по мини-футболу впервые в истории пройдет в Узбекистане
Определилось место проведения чемпионата мира по мини-футболу 2024 года.
Определилось место проведения чемпионата мира по мини-футболу 2024 года.
Турнир впервые в истории пройдет в Узбекистане. Об этом сообщила местная Ассоциации футбола.
«Наша страна впервые примет чемпионат мира по мини-футболу», — говорится в Ассоциации футбола Узбекистана.
Соответствующее решение было принято на заседании совета ФИФА. Турнир примет Ташкент.