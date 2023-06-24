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08:48 (мск), источник: Sport24

Чемпионат мира-2024 по мини-футболу впервые в истории пройдет в Узбекистане

Определилось место проведения чемпионата мира по мини-футболу 2024 года.

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Источник: РИА "Новости"

Турнир впервые в истории пройдет в Узбекистане. Об этом сообщила местная Ассоциации футбола.

«Наша страна впервые примет чемпионат мира по мини-футболу», — говорится в Ассоциации футбола Узбекистана.

Соответствующее решение было принято на заседании совета ФИФА. Турнир примет Ташкент.

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