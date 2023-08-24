«Кайрат» обыграл двукратного победителя футзальной Лиги чемпионов
Алматинский «Кайрат» одержал победу над «Спортингом», который является двукратный победителем футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Алматинский «Кайрат» одержал победу над «Спортингом», который является двукратный победителем футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Португалии на международном турнире International Masters Cup. «Кайрат» выиграл со счетом 6:3. Дубль в составе алматинцев оформил Эдсон, также по разу забили Кайо Руиз, Даурен Турсагулов, Денер и Алиссон.
Также на турнире команда сыграет еще против двух португальских клубов — «Бенфики» и «Браги».