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12:15 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» обыграл двукратного победителя футзальной Лиги чемпионов

Алматинский «Кайрат» одержал победу над «Спортингом», который является двукратный победителем футзальной Лиги чемпионов, сообщают Vesti.kz.

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Источник: Соцсети

Встреча прошла в Португалии на международном турнире International Masters Cup. «Кайрат» выиграл со счетом 6:3. Дубль в составе алматинцев оформил Эдсон, также по разу забили Кайо Руиз, Даурен Турсагулов, Денер и Алиссон.

Также на турнире команда сыграет еще против двух португальских клубов — «Бенфики» и «Браги».

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