«Кайрат» и «Аят» выявили обладателя Суперкубка Казахстана
Футзальный «Кайрат» выиграл Суперкубок Казахстана, обыграв рудненский «Аят», сообщают Vesti.kz.
Футзальный «Кайрат» выиграл Суперкубок Казахстана, обыграв рудненский «Аят», сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Таразе и завершилась со счетом 4:2 в пользу алматинского клуба.
В составе победителей хет-трик оформил Денер, еще один мяч в свой актив занес Педро. У проигравших отличились Евгений Козырчиков и Леандриньо.
Таким образом «Кайрат» в восьмой раз подряд завоевал этот почетный трофей.
Напомним, что с 3 по 7 сентября пройдут игры предварительного этапа Кубка страны.