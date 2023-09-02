«Кайрат» и «Аят» выявили обладателя Суперкубка Казахстана

Встреча прошла в Таразе и завершилась со счетом 4:2 в пользу алматинского клуба.

В составе победителей хет-трик оформил Денер, еще один мяч в свой актив занес Педро. У проигравших отличились Евгений Козырчиков и Леандриньо.