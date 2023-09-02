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19:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Кайрат» и «Аят» выявили обладателя Суперкубка Казахстана

Футзальный «Кайрат» выиграл Суперкубок Казахстана, обыграв рудненский «Аят», сообщают Vesti.kz.

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Источник: АФК "Кайрат"

Встреча прошла в Таразе и завершилась со счетом 4:2 в пользу алматинского клуба.
В составе победителей хет-трик оформил Денер, еще один мяч в свой актив занес Педро. У проигравших отличились Евгений Козырчиков и Леандриньо.

Таким образом «Кайрат» в восьмой раз подряд завоевал этот почетный трофей.

Напомним, что с 3 по 7 сентября пройдут игры предварительного этапа Кубка страны.

24—25 сентября состоятся матчи 1−2 тура национального чемпионата, в котором выступят «Кайрат», «Жетысу», «Актобе», «Каспий», «Семей», «Атырау», «Астана», «Ордабасы», «Байтерек», «Аят», «Рахмет», «Караганда».

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