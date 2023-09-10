Сборная Беларуси по мини-футболу выиграла турнир в Минске
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси стала победителем международного турнира по мини-футболу, который был посвящен 956-летию Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси стала победителем международного турнира по мини-футболу, который был посвящен 956-летию Минска, сообщает корреспондент БЕЛТА.
10 сентября в заключительном поединке на паркете столичного спорткомплекса подопечные Александра Черника с минимальным перевесом в счете переиграли сборную Таджикистана — 3:2. В первом матче сборная Беларуси сыграла вничью с чемпионом России московским клубом КПРФ — 3:3. Кроме того, москвичи и таджики также не выявили победителя — 4:4.
Итоговое положение команд: Беларусь — 4 очка, КПРФ — 2, Таджикистан — 1.
Турнир был организован Белорусской ассоциацией мини-футбола и Мингорисполкомом.