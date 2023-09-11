Кака объявил состав сборной Казахстана на матчи элитного раунда ЧМ-2024 по футзалу

Источник: КФФ

На матчи против команд Нидерландов (15 сентября на выезде) и Румынии (20 сентября в Алматы) приглашены 16 игроков. Сейчас сборная Казахстана проводит сборы в Алматы.

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Нуралем Байдулла («Атырау»), Игита, Нарун Сериков (оба — «Кайрат»);

Полевые игроки: Тайнан («Спортинг», Португалия), Эдсон, Альберт Акбаликов, Даурен Турсагулов, Дуглас, Жахангир Рашит, Биржан Оразов (все — «Кайрат»), Азат Валиуллин, Абдирасул Абдуманапулы (оба — «Аят»), Чингиз Есенаманов, Райымбек Жума, Жомарт Токаев (все — «Семей»), Арнольд Кнауб («Жетысу»).