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20:05 (мск), источник: Vesti.kz

Кака объявил состав сборной Казахстана на матчи элитного раунда ЧМ-2024 по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака объявил список игроков, приглашены на матч элитного раунда квалификации чемпионата мира-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz.

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Источник: КФФ

На матчи против команд Нидерландов (15 сентября на выезде) и Румынии (20 сентября в Алматы) приглашены 16 игроков. Сейчас сборная Казахстана проводит сборы в Алматы.

Состав сборной Казахстана:

Вратари: Нуралем Байдулла («Атырау»), Игита, Нарун Сериков (оба — «Кайрат»);

Полевые игроки: Тайнан («Спортинг», Португалия), Эдсон, Альберт Акбаликов, Даурен Турсагулов, Дуглас, Жахангир Рашит, Биржан Оразов (все — «Кайрат»), Азат Валиуллин, Абдирасул Абдуманапулы (оба — «Аят»), Чингиз Есенаманов, Райымбек Жума, Жомарт Токаев (все — «Семей»), Арнольд Кнауб («Жетысу»).

В группе А казахстанцы также сыграют с Азербайджаном. Матчи элитного раунда стартуют в сентябре и закончатся в декабре 2023 года.

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