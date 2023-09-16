Казахстан стартовал с победы в элитном раунде ЧМ-2024 по футзалу

Источник: Соцсети

Встреча прошла в Алмере и завершила со счетом 2:0 в пользу гостей.

Казахстанцы очень активно провели первый тайм, а уже на 3-й минуте Эдсон вывел гостей вперед. На 10-й минуте Эдсон едва не оформил дубль, но попал в перекладину. Впрочем, не только натурализованный бразилец мог отличиться, возможности были у других игроков, но им не хватало точности и хладнокровия в завершающей фазе атак.

При этом хозяева площадки не отсиживались в обороне, их редкие вылазки также таили в себе угрозу. Однако в некоторых эпизодах Игита выручил свою команду.

Во втором тайме, а именно на 28-й минуте подопечным Пауло Рикардо Кака удалось удвоить преимущество усилиями Даурена Турсагулова. После этого казахстанская команда заиграла более раскрепощенно, создав несколько острых моментов у ворот нидерландцев, но, увы, их подвела слабая реализация. Как бы то ни было, важные три очка добыты!

20 сентября Казахстан дома примет Румынию.