Казахстан стартовал с победы в элитном раунде ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу обыграла команду Нидерландов в первом матче элитного раунда отбора на чемпионат мира-2024, сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футзалу обыграла команду Нидерландов в первом матче элитного раунда отбора на чемпионат мира-2024, сообщают Vesti.kz.
Встреча прошла в Алмере и завершила со счетом 2:0 в пользу гостей.
Казахстанцы очень активно провели первый тайм, а уже на 3-й минуте Эдсон вывел гостей вперед. На 10-й минуте Эдсон едва не оформил дубль, но попал в перекладину. Впрочем, не только натурализованный бразилец мог отличиться, возможности были у других игроков, но им не хватало точности и хладнокровия в завершающей фазе атак.
При этом хозяева площадки не отсиживались в обороне, их редкие вылазки также таили в себе угрозу. Однако в некоторых эпизодах Игита выручил свою команду.
Во втором тайме, а именно на 28-й минуте подопечным Пауло Рикардо Кака удалось удвоить преимущество усилиями Даурена Турсагулова. После этого казахстанская команда заиграла более раскрепощенно, создав несколько острых моментов у ворот нидерландцев, но, увы, их подвела слабая реализация. Как бы то ни было, важные три очка добыты!
20 сентября Казахстан дома примет Румынию.
Напомним, что победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на ЧМ будут сыграны с 8 по 17 апреля. Финальный турнир ЧМ пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.