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19:07 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан одержал вторую победу в элитном раунде ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу выиграла второй матч в элитном раунде ЧМ-2024, сообщает корреспондент Vesti.kz. Встреча в Алматы с командой Румынии завершилась в пользу хозяев площадки — 4:3.

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Источник: КФФ

В первом тайме Казахстан четыре раза огорчил гостей. Голами отметились: Дуглас Жуниор (вторая минута), Альберт Акбаликов (11), Эдсон (16) и Биржан Оразов (20). У гостей в первом тайме отличился Саболич Маня (четвертая минута).

Во втором тайме румынам удалось провести еще две результативные атаки. На 32-й минуте отличился Андре Луис Сассе, а на 36-й дубль оформил Маня.

Напомним, что в первом туре сборная Казахстана обыграла на выезде сборную Нидерландов. Следующий матч подопечные Рикардо Кака проведут 6 октября на выезде против команды Азербайджана.

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