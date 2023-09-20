Казахстан одержал вторую победу в элитном раунде ЧМ-2024 по футзалу

Источник: КФФ

В первом тайме Казахстан четыре раза огорчил гостей. Голами отметились: Дуглас Жуниор (вторая минута), Альберт Акбаликов (11), Эдсон (16) и Биржан Оразов (20). У гостей в первом тайме отличился Саболич Маня (четвертая минута).

Во втором тайме румынам удалось провести еще две результативные атаки. На 32-й минуте отличился Андре Луис Сассе, а на 36-й дубль оформил Маня.