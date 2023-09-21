Минский «Дорожник» победил на старте 2-го тура чемпионата Беларуси по мини-футболу
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский «Дорожник» одержал первую викторию на старте 35-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
21 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Минский «Дорожник» одержал первую викторию на старте 35-го чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
После поражения в первом туре от «Минска» (1:4) сегодня подопечные Валерия Досько обыграли на выезде «Борисов-900» со счетом 4:2. Голевой дубль в составе победителей оформил Вячеслав Цвирко.
Три поединка 2-го тура состоятся 23 сентября. Оршанский «Витэн» примет на своей площадке гродненское «УВД-Динамо». Бронзовый призер прошлого национального первенства «Минск» сыграет у себя дома с гомельским БЧ. Дебютант турнира брестский «Меркурий-ГТК» встретится с гостями из светлогорского ЦКК. Действующий чемпион страны «Столица» 24 сентября будет соперничать с минским «Динамо-БНТУ», а обладатель серебра гомельский ВРЗ сыграет на своей арене со столичным клубом «Охрана-Динамо».
В серии за золото прошлого первенства «Столица» была сильнее ВРЗ (3:1), а в бронзовой серии «Минск» победил БЧ (2:0). Самым титулованным клубом является «Дорожник», который 6 раз брал золотые медали, по 5 титулов у «Столицы» и «Витэна».