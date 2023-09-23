«Минск» добыл вторую победу в чемпионате Беларуси по мини-футболу
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялись очередные встречи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
23 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В чемпионате Беларуси по мини-футболу состоялись очередные встречи второго тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Свою вторую победу подряд сегодня добыли спортсмены ФК «Минск», которые у себя дома взяли верх над гомельским БЧ с результатом 4:2. В другом поединке оршанский «Витэн» потерпел второе поражение кряду, уступив на своей площадке гродненскому клубу «УВД-Динамо» — 3:4.
В заключительном матче сегодняшнего игрового дня «Меркурий-ГТК» примет в Бресте светлогорский ЦКК. Еще два поединка состоятся завтра. Чемпион страны «Столица» встретится с минским «Динамо-БНТУ», а в Гомеле серебряный призер прошлого первенства ВРЗ примет столичный клуб «Охрана-Динамо».
Вчера в стартовой игре второго тура минский «Дорожник» одолел на выезде «Борисов-900» со счетом 4:2.