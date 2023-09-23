«Минск» добыл вторую победу в чемпионате Беларуси по мини-футболу

Свою вторую победу подряд сегодня добыли спортсмены ФК «Минск», которые у себя дома взяли верх над гомельским БЧ с результатом 4:2. В другом поединке оршанский «Витэн» потерпел второе поражение кряду, уступив на своей площадке гродненскому клубу «УВД-Динамо» — 3:4.