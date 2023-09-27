Артем Королек помог гандболистам «Кельце» победить ПСЖ в Лиге чемпионов
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты польского «Кельце» добыли вторую победу подряд на предварительном этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гандболисты польского «Кельце» добыли вторую победу подряд на предварительном этапе Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
В домашнем поединке 3-го тура чемпионы Польши одолели французский «Пари Сен-Жермен» с результатом 30:29. Белорусский легионер «Кельце» Артем Королек один раз поразил ворота соперников. В предыдущем туре был обыгран норвежский «Кольстад» (32:30), а на старте «Кельце» уступил датскому «Ольборгу» (31:34). Сегодня датчане проиграли в Сегеде венгерскому «Пику» — 27:34, а немецкий «Киль» в северомакедонской Битоле был сильнее местного «Еврофарма» — 23:20. Завтра в этой группе хорватский «Загреб» сыграет у себя дома с «Кольстадом».
В группе В сегодня состоится один матч — действующий победитель ЛЧ немецкий «Магдебург» примет на своей арене словенский «Целе». Завтра венгерский «Веспрем» с белорусом Никитой Вайлуповым сыграет в гостях с датским «Гудме», португальский «Порту» примет испанскую «Барселону», а французский «Монпелье» будет соперничать с польской «Вислой» из Плоцка, за которую выступает белорус Кирилл Самойло.