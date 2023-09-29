Казахстан назвал состав на матчи отбора ЧМ-2024 по футзалу

6 октября Казахстан сыграет с Азербайджаном в Баку, а 11 октября примет эту команду уже в Астане. В список сборной Казахстана вошли 16 игроков:

Напомним, что победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на ЧМ будут сыграны с 8 по 17 апреля.

Финальный турнир ЧМ пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.