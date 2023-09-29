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18:10 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан назвал состав на матчи отбора ЧМ-2024 по футзалу

Главный тренер сборной Казахстана по футзалу Рикардо Кака огласил список игроков, вызванных на матчи элитного раунда отбора к чемпионату мира 2024 года против Азербайджана, сообщают Vesti.kz.

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Источник: КФФ

6 октября Казахстан сыграет с Азербайджаном в Баку, а 11 октября примет эту команду уже в Астане.
В список сборной Казахстана вошли 16 игроков:

вратари: Игита, Нарун Сериков (оба — «Кайрат»), Канат Жеткирбаев («Актобе»);

полевые игроки: Дуглас, Эдсон, Биржан Оразов, Даурен Турсагулов, Альберт Акбаликов (все — «Кайрат»), Чингиз Есенаманов, Райымбек Жума, Акжол Дарибай (все — «Семей»), Азат Валиуллин, Расул Абдуманапулы (оба — «Аят»), Арнольд Кнауб («Жетысу»), Олжас Тайбасаров («Астана»), Лео («Жоинвиль», Бразилия).

Напомним, что победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на ЧМ будут сыграны с 8 по 17 апреля.
Финальный турнир ЧМ пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

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