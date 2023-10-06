Казахстан отыгрался с 0:1 и выиграл третий матч в отборе ЧМ-2024 по футзалу
Сборная Казахстана по футзалу одержала волевую победу над Азербайджаном в элитном раунде отбора к чемпионату мира 2024 года, сообщают Vesti.kz.
Сборная Казахстана по футзалу одержала волевую победу над Азербайджаном в элитном раунде отбора к чемпионату мира 2024 года, сообщают Vesti.kz.
Встреча группы А прошла в Баку и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.
Первыми успеха добились хозяева площадки усилиями Хади Ахмади на 12-й минуте. В этом ему помог голкипер казахстанцев Игита, побежавший вперед в атаку и потерявший мяч у ворот соперника, чем не преминули воспользоваться азербайджанцы.
Благо, подопечные Рикардо Кака не только отыгрались, но и вырвали победу. Голы забили Биржан Оразов (23-я), Дуглас Жуниор (27-я), Даурен Турсагулов (36-я) и Эдсон (39-я). Под занавес встречи один мяч у проигравших отыграл Манека (40-я).
Данная победа стала третьей для Казахстана на групповой стадии, что позволило игрокам Рикардо Кака набрать девять очков и стать единоличными лидерами квартета. За ними идут Румыния (6), Азербайджан (3) и Нидерланды (0).
Напомним, что уже 11 октября Казахстан и Азербайджан встретятся в Астане.
Победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на ЧМ будут сыграны с 8 по 17 апреля.
Финальный турнир ЧМ пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.