Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Атлетик
Альмерия
10
Футбол. Зарубежный
перерыв
Страсбур
Нант
00
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Лечче
Сассуоло
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Боруссия М
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
19:30
Эмполи
Удинезе
00
Футбол. Премьер-лига
7.10
Урал
Локомотив
Все события
Фоторепортажи
16Ничья сборной России с Катаром
17Дацик нокаутировал Томпсона, Тактаров и Монсон едва не подрались вместо бокса
21:05 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстан отыгрался с 0:1 и выиграл третий матч в отборе ЧМ-2024 по футзалу

Сборная Казахстана по футзалу одержала волевую победу над Азербайджаном в элитном раунде отбора к чемпионату мира 2024 года, сообщают Vesti.kz.

Наверх
Источник: Соцсети

Встреча группы А прошла в Баку и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Первыми успеха добились хозяева площадки усилиями Хади Ахмади на 12-й минуте. В этом ему помог голкипер казахстанцев Игита, побежавший вперед в атаку и потерявший мяч у ворот соперника, чем не преминули воспользоваться азербайджанцы.

Благо, подопечные Рикардо Кака не только отыгрались, но и вырвали победу. Голы забили Биржан Оразов (23-я), Дуглас Жуниор (27-я), Даурен Турсагулов (36-я) и Эдсон (39-я). Под занавес встречи один мяч у проигравших отыграл Манека (40-я).

Данная победа стала третьей для Казахстана на групповой стадии, что позволило игрокам Рикардо Кака набрать девять очков и стать единоличными лидерами квартета. За ними идут Румыния (6), Азербайджан (3) и Нидерланды (0).

Напомним, что уже 11 октября Казахстан и Азербайджан встретятся в Астане.

Победители пяти групп элитного раунда напрямую выйдут в финальную стадию, а четыре лучших обладателя вторых мест сыграют в стыковых матчах. Их жеребьевка состоится 25 января 2024 года, а сами матчи за две оставшиеся путевки на ЧМ будут сыграны с 8 по 17 апреля.

Финальный турнир ЧМ пройдет в Узбекистане с 14 сентября по 6 октября 2024 года.

О проектеРеклама
О технологиях рекомендацийИспользование материаловОбратная связь